Ed Sheeran anuncia ‘= (Equals)’ ¡Conoce sus detalles!

Este jueves, el británico Ed Sheeran anunció su quinto álbum de estudio. Se trata de = (Equal), que conceptualmente sucede trabajos como + (Plus), X (Multiply) y ÷ (Divide). La progresión es esperada, aunque muchos creían que el nombre iba a ser – (Minus).

= is released on the 29th of October 🦋

Pre-order now https://t.co/xwc7Bkh04s pic.twitter.com/Bfs1NC0KiU

— Ed Sheeran (@edsheeran) August 19, 2021