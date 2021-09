Foto: @Dimayor

Atlético Nacional sigue líder e invicto de la Liga después de vencer 1-3 a Alianza Petrolera en la fecha 8. La gran figura del partido terminó siendo Dorlan Pabón que en su regreso anotó gol y desde que entró en el segundo tiempo fue fundamental para la victoria de su equipo.

Yeison Guzmán y Emanuel Oliveira fueron los otros dos jugadores que marcaron para el verdolaga; Andrés Morales lo hizo para el local.

Al finalizar el partido, a la rueda de prensa asistió Dorlan Pabón y Alejandro Restrepo, quien reconoció el trabajo hecho por el mediocampista en el segundo tiempo.

Dorlan Pabón:

“Contento con el debut y con el resultado. Fue un debut soñado. Sabemos que no hemos ganado nada, pero vamos por buen camino. Vengo a aportar el trabajo que hice fuera de Colombia. Uno tiene que dar ejemplo dentro y fuera de la cancha, soy uno más y estoy disponible para mis compañeros y cuerpo técnico. Venía de una lesión y jugamos en un terreno complicado contra un rival que juega bien al fútbol. No me quedo con el debut, sino con el trabajo que hicieron los compañeros. La verdad no estoy 100 %. Venía de una para, pero me siento físicamente muy bien”.

Alejandro Restrepo:

“(A Dorlan) Lo reconocemos por el gran líder y persona que es. En el campo se vio en los 30 minutos que tuvo. Esa capacidad que tiene en generar ventajas cualitativas. Sus compañero lo identificaron como líder con el carisma que genera dentro y fuera de la cancha”.

