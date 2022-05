Este lunes se reactivó el debate sobre Lia Thomas, nadadora trans de la Universidad de Pensilvania. Un médico concluyó que la deportista campeona de los 500 metros libre de la NCAA, cuenta con ventaja deportiva injusta en comparación con sus colegas.

“Hay un aspecto social para el deporte, pero la fisiología y la biología sustentan que (ella tiene) testosterona equivalente al gorila de 800 libras”, señaló el doctor de la Clínica Mayo, Michael Joyner, en un reportaje publicado por The New York Times.

El fisiólogo Ross Tucker complementó que Lia era el ejemplo de “evidencia científica” concluyendo que el haber consumido supresores de testosterona no elimina la ventaja deportiva.

Por su parte Lia Thomas respondió que las mujeres trans “no son una amenaza para el deporte femenino“. “Transicionar para obtener ventaja deportiva no es un factor para nuestras decisiones. No necesito el permiso de nadie para ser yo misma y practicar el deporte que amo”, declaró la deportista en el programa Good Morning America.

EXCLUSIVE: "Trans people don't transition for athletics. We transition to be happy and authentic and our true selves."

Transgender swimmer Lia Thomas speaks out to @JujuChangABC about backlash and future plans to compete. https://t.co/UFQOgMNBLj pic.twitter.com/FJcmyEChi9

— Good Morning America (@GMA) May 31, 2022