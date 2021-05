Disponible la autobiografía de Juan Guillermo Cuadrado

Cortesía

Terminó la temporada siendo el mejor jugador del mes en la Juventus y ganando la Copa Italia. Ahora es el momento en el que Juan Guillermo Cuadrado nos dé a conocer más de su historia con Cuadrado: Panitas, esta es mi historia, su autobiografía.

En un extracto de este libro el jugador recuerda haber dicho: “Mamá, te prometo que me voy a manejar bien, no te preocupes. Ella me abraza. Me duele verla llorar, y entonces hago la que ha sido quizá la promesa más importante que pudiese haber hecho hasta ese momento: Te prometo que un día voy a ser jugador profesional de fútbol. Y cuando eso pase mamá, tu no vas a tener que estar trabajando… y podremos estar juntos”.

Bajo el sello de la editorial Vuelo Azul, Juan Guillermo Cuadrado lanzó este material con 208 páginas que resumen la verdadera historia de ese talento extraordinario que descubrió su habilidad con el balón en las polvorientas canchas de Apartadó, Antioquia.

El texto está escrito desde la perspectiva de los recuerdos, las emociones, los sentimientos y esas experiencias que fortalecieron su carácter, este libro desmenuza con profundo detalle los hechos personales y profesionales que llevaron a su protagonista a ser un referente del fútbol mundial.

“Muchos conocen al Juan jugador, pero no saben cómo fue el proceso y todo lo que vivió”, aseguró el futbolista quien tras dejarse atrapar por las páginas de la novela Celda 212, no dudó en contactar al autor para escribir junto a él este libro. Por eso, el manizaleño Jeins Durán se convierte en coautor de esta obra.

A partir de este 26 de junio, esta autobiografía podrá ser adquirida a través de las principales librerías del país y de la página www.editorialvueloazul.com.

