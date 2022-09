Dimayor tendrá que buscar nuevo presidente

Aunque se venía rumorando, Fernando Jaramillo confirmó que dejará de ser presidente de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano).

El directivo dijo en el programa de ESPN F90 que su mandato en la institución deportiva iba hasta el próximo 30 de noviembre. La decisión la tomó después de una reunión este jueves con representantes de 30 clubes.

“La determinación de irme el 30 de noviembre la tomo yo, no ellos. No quiero ser una piedra en el zapato del fútbol, siempre he sido respetuoso de los contradictores, tienen razones válidas y creo que hay que seguir para adelante”, señaló Fernando Jaramillo.

El directivo dice que su período terminará en esa fecha debido a que todavía hay asuntos legales pendientes y prefiere esperar el final del campeonato. Por ahora se desconoce quién podría remplazarlo.

*Foto: dimayor.com.co