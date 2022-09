Dimayor se pronuncia sobre concierto de Harry Styles

El concierto de Harry Styles en Bogotá ha sido eje de polémica en el sector cultural y deportivo. Quienes ya compraron boleta piden que el recinto del concierto sea cambiado. Solamente El Campín sería uno de los pocos escenarios que cuentan con las condiciones óptimas. Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, se pronunció al respecto.

“Lo que pasa es que todo está planeado de manera que las finales terminen el 30 de noviembre. Pedirle a un club aplazar una final es reestructurar una cantidad de acuerdos a los que ellos ya han llegado… Es muy complicado comprometernos para que el 27 de noviembre se pueda usar el estadio para un evento cultural como este. Los primeros que deben estar de acuerdo son los clubes”, dijo Jaramillo en entrevista con El Alargue de Caracol Radio.

Entre las razones que expuso el directivo está el tema contractual. Millonarios y Santa Fe tendrían jugadores con contratos hasta el 30 de noviembre. Si alguno de los equipos llega a la final y esta se corre, habría inconvenientes legales.

Sin embargo, Fernando Jaramillo señaló que está dispuesto a conciliar con los equipos implicados y el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) para saber si se llega a una solución.

Otro de los problemas es que El Campín será usado del 15 al 22 de noviembre para el montaje y desmontaje del escenario en el concierto de Bad Bunny. La alcaldesa Claudia López instó a Blanca Durán -directora del IDRD- para que instalara una mesa con la Dimayor, Millonarios, Santa Fe y Ocesa -promotora del concierto- para saber si hay alguna posibilidad.

“En la tarde (martes) tuvimos una conversación. No es tirarnos la pelota, pero es que no tenemos fechas. No es que no se quiera”, dijo a ESPN en respuesta a la Alcaldía de Bogotá Ricardo “Gato” Pérez, director deportivo de la Dimayor.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol ¡Dimayor le responde a Claudia López! Ricardo Pérez habló sobre la situación que presentaría Bogotá con el fútbol por conciertos en la ciudad. ▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/S4gDlDsnyA — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) September 21, 2022

Así las cosas, todo indica que el préstamo de El Campín para el concierto de Harry Styles de momento es una utopía.

*Foto: dimayor.com.co