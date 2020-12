Dimayor se lava las manos ante declaración de Amaranto Perea

Foto: @JuniorClubSA

Este jueves salió a relucir la noticia de que Amaranto Perea declaró en Antena 2 que varios jugadores jugaron contra América de Cali en la ida de la semifinal de la Liga Beplay con síntomas referentes al COVID-19.

“Básicamente entre la vuelta de Chile y la llegada a Cali fueron esos tres días cuando empezamos a sentir los síntomas varios de nosotros y fue cuando nos empezamos a preocupar… Los exámenes nos los practicamos hasta el lunes que llegamos a Barranquilla y fue cuando salieron los positivos. 72 horas antes de viajar a Chile se hicieron las pruebas, todas negativas, viajamos negativos y las siguiente pruebas fueron el unes 7 de diciembre”, dijo el entrenador.

Las palabras generaron un fuerte escándalo y se empezó a buscar responsables. El protocolo de bioseguridad dicta que los equipos deberán hacerse la prueba del COVID-19 cada 10 días. Sin embargo, en caso de que un integrante sienta síntomas debe ser separado del plantel, hacerle la prueba y su respectivo seguimiento. Ante las críticas Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se lavó las manos y dejó claro que ni la Dimayor, ni América de Cali o Junior de Barranquilla tienen responsabilidades al respecto.

“Aquí en Colombia, de acuerdo con los protocolos de los ministerios de Salud y Deportes, las pruebas para los equipos se realizan cada 10 días. No es que se tengan que hacer antes de cada partido. En cambio la Conmebol sí pide pruebas antes de un viaje… Lo sucedido no es responsabilidad del Junior, ni del América y mucho menos de la Dimayor. Hay un virus y uno no sabe cuándo le puede afectar”, apuntó a El País Fernando Jaramillo.

8 jugadores del Junior y dos personas más del equipo salieron positivos en la prueba que se hizo el equipo antes de enfrentar a Coquimbo Unido de Chile. Este domingo el equipo barranquillero deberá enfrentarse contra América de Cali en el Metropolitano para el partido de vuelta de la semifinal, cuyo global está 0-0. Ambos equipos tienen previsto hacerse la prueba antes de disputar el partido.

