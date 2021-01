Dimayor no descarta suspender el FPC por pico de COVID-19

Foto: @nacionaloficial

Después de la directriz del Gobierno Nacional de implementar medidas en pro de disminuir los contagios de COVID-19 y la alerta roja en ciudades como Bogotá y Cali, mucho se habla de las dificultades que habrían para reanudar el FPC (Fútbol Profesional Colombiano).

Por eso mismo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor se ha referido al respecto y no descarta la posibilidad de que se retrase la reanudación del FPC.

“Ya hay contratos firmados, los equipos han hecho grandes inversiones, nosotros también hemos invertido en todos los protocolos de bioseguridad y este sería el peor escenario para todos. Sin embargo, nosotros no estamos ajenos a la realidad del país. Primero está la salud y deben existir plenas garantías para que esto no corra ningún riesgo. Ojalá la situación no se agrave”, dijo Fernando Jaramillo al portal Gol Caracol.

Anuncios

El presidente de la Dimayor es claro en que todo depende de cómo se comporte la sociedad en estos días críticos, pero que de momento la Liga Betplay inicia el 16 de enero y que entre el 13 y 14 de enero se jugarían los partidos de los cuartos de final de la Copa Betplay.

Adicionalmente, Fernando Jaramillo señala que la Dimayor continuará con el protocolo de bioseguridad adoptado en el año pasado e hizo un llamado a que haya más responsabilidad con los futbolistas y que recurran a sus debidos aislamientos.

Le puede interesar: Steven Mendoza estaría dispuesto a volver al América de Cali