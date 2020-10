Desde el Gobierno de Brasil piden que Robinho pague condena de 9 años por violación

Foto: @Robinho

El fichaje de Robinho al Santos parecía un hecho hasta que los patrocinadores del equipo ejercieran presión para que no se concretara ¿La razón? una condena por 9 años de cárcel al futbolista en 2017 por haber participado en una violación grupal a una mujer albanesa de 23 años.

“Ningún violador puede ser aplaudido… La sensación de aquello me provocó náuseas, ganas de vomitar. Fue fatal leer lo que leí de un jugador de su porte… Ese es un delito que no merece ninguna consideración al abusador, al violador. No tenemos que hacer concesiones con este tipo de crímenes. Tiene que cumplir la pena establecida, o allí o aquí, inmediatamente”, señaló Damares Alves, pastora evangélica que actualmente es la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.

La prueba reina para la condena a Robinho fue un audio filtrado en el que él dice que el escándalo le importaba “un comino” porque “la mujer estaba completamente borracha”.

Los hechos habrían sucedido cuando el jugaba para el AC Milán. Si bien la sentencia de la condena de 9 años está en su primera instancia y el futbolista tiene derecho a una segunda instancia, las empresas que patrocinan al Santos, sus fanáticos y el Gobierno piden que arregle primero su situación legal en Italia.

