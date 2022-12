Deschamps declaró sobre la posibilidad de Benzema en la final

A un día de jugarse la gran final de Catar 2022, Didier Deschamps despejó dudas sobre la posible inclusión de Karim Benzema en la plantilla. El entrenador también se refirió al virus del camello que ha afectado a varios futbolistas de la plantilla.

“Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, apuntó el entrenador.

Virus del camello

Didier Deschamps aseguró que el y el staff de Francia tratarán de tomar “las máximas precauciones” ante el ‘virus del camello’, que ha afectado a varios jugadores esta semana.

“Sé que están interesados en este tema y lo entiendo. No quiero entrar en detalles. Nos aseguramos de tomar las máximas precauciones y adaptarnos, nos toca vivir con ello”, declaró en rueda de prensa sobre los jugadores afectados por el virus y el estado del equipo antes de la final en el Estadio de Lusail.

“Estoy bien. En cuanto a los jugadores, todos estaban durmiendo cuando me fui esta mañana, no tengo la información más reciente. Nos las arreglamos lo mejor posible, en paz, según las diferentes situaciones, que no son parecidas. Veremos cómo estamos mañana para estar listos para este gran partido”, añadió.

