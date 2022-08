Daniel Ricciardo abandona McLaren

Este martes se anunció que Daniel Ricciardo no continuará con McLaren para la próxima temporada de la Fórmula 1. El piloto llegó a un acuerdo mutuo con el equipo para confirmar esta decisión.

“Ha sido un privilegio ser parte de la familia de McLaren por las últimas dos temporadas, pero después de varios meses de charlas con Zak (Brown, CEO de McLaren) y Andreas (Seidl, jefe del equipo), hemos decidido terminar mi contrato con el equipo de manera temprana y de mutuo acuerdo en el final de esta temporada”, señaló Daniel Ricciardo.

El australiano de ascendencia italiana llegó al equipo el año pasado y le dio la primera victoria desde 2012 a McLaren en el circuito de Monza en el Gran Premio de Italia el año pasado.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022