Daniel Galán se coronó en el Sarasota Challenger

Este domingo Daniel Galán jugó la gran final del Sarasota Challenger en Florida, Estados Unidos. El colombiano se impuso ante Steve Johnson en tres sets.

Fue un partido que intentó complicársele, pero el bumangués fue implacable en el tercer set. El juego acabó con parciales de (9) 7-6 (7), 4-6 y 6-1 para convertirse en campeón de un ‘challenger’ en Estados Unidos desde que lo hubiera hecho Santiago Giraldo en Fairfield (2016).

La hazaña se completa después de que haya vencido a un local como lo hizo este domingo 17 de abril.

🏆 Champion in Sarasota 🏆

🇨🇴 Daniel Elahi Galan defeats Steve Johnson 7-6(7), 4-6, 6-1 to claim his second #ATPChallenger title of 2022! pic.twitter.com/EspMCsqCsn

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 17, 2022