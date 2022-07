Dani Alves: “Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia”

El exjugador del Barcelona, Dani Alves, aseguró que se fue del club dolido por su salida, sin una despedida ante la afición y sin poder seguir siendo jugador, por lo menos, hasta el mercado de invierno.

“No me fui triste. Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida”, aseguró en una entrevista en The Guardian.

Alves explicó que desde su regreso al Camp Nou dejó “muy claro” que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente. “No quería que se escondieran las cosas. Pero este club está pecando en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club”, lamentó.

En este sentido, aseguró que como culé le gustaría que el club hiciera las cosas “de otra manera”. De cara a su futuro, Dani Alves busca un reto apasionante y un lugar en el que pueda luchar por conseguir estar en ese Mundial de final de año.

