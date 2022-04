La invitación de Cristiano Ronaldo a fan del Manchester United como modo de disculpa

Cristiano Ronaldo ofreció disculpas a un hincha del Manchester United después de que cayeran 1-0 contra el Everton a primera hora de esta sábado en la fecha 32 de la Premier League.

El futbolista portugués agarró el celular de alguien que lo grababa desde las graderías y lo lanzó al suelo, razón por la que tras una disculpa invitó al aficionado a un juego de los ‘Red Devils’. El incidente se dio cuando él iba hacia el camerino.

“Nunca ha sido fácil lidiar con las emociones en momentos tan difíciles como los que estamos enfrentando. Sin embargo, siempre tenemos que ser pacientes, respetuosos y dar ejemplo para que los más jóvenes amen este lindo juego. Me gustaría disculparme por mi explosión, si es posible, me gustaría invitar a estos hinchas para que vean un juego en Old Trafford como una señal de juego limpio y deportividad”, dijo Cristiano Ronaldo desde su cuenta de Instagram.

Precisamente, el próximo partido que Manchester United jugará será por la Premier League el próximo sábado en Old Trafford contra el Norwich City. Probablemente el aficionado sea uno de los invitados de honor para el juego.

*Foto: Twitter @ManUtd