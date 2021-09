Cristiano Ronaldo no defraudó en Old Trafford con doblete

Foto: @ManUtd

Cristiano Ronaldo anotó dos goles este sábado en la victoria (4-1) del Manchester United sobre el Newcastle en la cuarta jornada de la Premier League, la cual dejó el primer tropiezo del Tottenham y los triunfos de Manchester City, Chelsea y Arsenal.

Anuncios

El ex de la Juventus y antes Real Madrid volvió 12 años después a Old Trafford y lo hizo con el gol que sigue luciendo. El luso debutó en el once y antes del descanso hizo el 1-0 de cabeza, y salió también al rescate después del 1-1 de Javier Manquillo. Cristiano hizo el segundo al culminar una buena salida de su equipo.

El United jugó cómodo y Bruno Fernandes y Jesse Lingard completaron la goleada, con un gran Paul Pogba en la segunda parte repartiendo juego.

De momento, la tabla de posiciones la lidera Manchester United junto al Chelsea con 10 puntos y ambos con diferencia de gol de +8.

Le puede interesar: Adrián Ramos se puso capa en el clásico de América vs Cali