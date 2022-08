Cristiano Ronaldo: “La prensa está contando mentiras”

La paciencia de Cristiano Ronaldo se agotó. El portugués salió con explosivas declaraciones acerca de lo que se vino hablando de su entorno durante el último mercado.

“Sabrán la verdad cuando dé una entrevista en unas semanas. La prensa está contando mentiras. Tengo una libreta y en los últimos meses de las 100 noticias que dieron, sólo cinco fueron ciertas. Imagínate cómo están las cosas”, señaló el futbolista en un comentario de Instagram.

Manchester United no atraviesa su mejor momento. En sus primeras dos salidas cayó por goleada 4-0 ante el Brentford y 1-2 contra el Brighton & Hove Albion.

Los hinchas del Manchester United quedaron con la incertidumbre implantada. Tanto así que Gary Neville, una de las leyendas de los ‘Red Devils’, criticó al portugués.

“¿Por qué el mejor jugador de la historia (en mi opinión) tiene que esperar dos semanas para decir la verdad a los hinchas del Manchester United? Párate y habla. El club está en crisis y necesita líderes que lideren ¡Él es el único que puede tomar esta situación por el pescuezo!”, dijo Neville.

— Gary Neville (@GNev2) August 17, 2022