Cristiano Ronaldo desmiente regreso a liga de Portugal

Cristiano Ronaldo sigue sin definir su futuro para la próxima temporada y eso ha dado pie para cientos de rumores que lo ubican en distintas ligas europeas. De hecho, el jugador desmintió su regreso al Sporting Lisboa de Portugal.

“Cristiano Ronaldo, oficialmente, describe los rumores de su inminente regreso a Sporting como ‘fake news’. Ronaldo niega este rumor y no considera unirse al Sporting este verano”, señaló Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes.

Además del Sporting de Lisboa, los múltiples rumores de la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United se han vinculado con Chelsea, Bayern Múnich, AS Roma, Arsenal, Napoli, entre otros.

En el inicio de pretemporada del Manchester United el portugués no ha sido convocado y todo apunta a que ya no será parte de los ‘Red devils‘, pero no hay nada concreto.

*Foto: Twitter @ManUtd