Copa América Femenina | Las cuentas de Colombia para llegar a semifinales

Después de la victoria contra Ecuador 2-1 este domingo, la Selección Colombia quedó en la puerta de la clasificación a las semifinales de la Copa América Femenina 2022, de la cual es anfitriona.

🎥 Colombia festejó ante Ecuador y se subió a la cima del Grupo A de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 🇪🇨 🆚 🇨🇴#CAFem | #VibraElContinente | @FCFSeleccionCol | @LaTri pic.twitter.com/VfsIY2b0Cs — Copa América (@CopaAmerica) July 18, 2022

Las dirigidas por Nelson Abadía son líderes de su grupo con 9 puntos, pero todavía no está clasificada. Colombia tendrá que cerrar contra Chile, que también está en la pelea por la fase final.

Para clasificar sin depender, Colombia no puede perder contra Chile. En caso de que pierda contra Chile debe esperar que Paraguay no le gane a Ecuador, y si le gana a Ecuador, que no lo haga por mucha diferencia de goles o que la ‘Tricolor’ no pierda por muchos goles.

El partido de Colombia contra Chile se jugará este miércoles a las 7 de la noche (hora colombiana) en el estadio Centenario. El juego será transmitido por varios canales públicos.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo desmiente regreso a liga de Portugal

*Foto: Twitter @FCFSeleccionCol