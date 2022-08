Conozca el Tour de Dinamarca con el regreso de Egan Bernal

Este martes inicia el Tour de Dinamarca, carrera con la que Egan Bernal hace su regreso oficial después del accidente de tránsito que tuvo.

El colombiano fue presentado en la plantilla del INEOS Grenadiers para esta competencia que contará con 5 etapas y culmina el próximo 20 de agosto.

Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽

El colombiano tendrá la compañía de Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Magnus Sheffield, Jhonatan Narváez, Ben Swift y Geraint Thomas.

Ready to race!

Amazing to have Egan back on the bus. Let's get #PNDKR22 started 👊🇩🇰 pic.twitter.com/V5CLTnSuGh

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 16, 2022