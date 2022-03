Conmebol aclara la polémica del VAR con Uruguay vs Perú

La polémica más grande de la fecha 17 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a Catar 2022, se dio en el partido en el que Uruguay venció 1-0 a Perú.

Al minuto 91 tras un tiro al arco, el portero uruguayo Sergio Rochet estuvo a punto de ingresar con todo el balón. La cámara de televisión mostró la repetición en la que parecía que había gol legal.

No obstante, el VAR liberó la toma con la que decidió que el balón no ingresó completamente y por eso no se valió el gol peruano.

En caso de que el gol se convalidara, Perú aumentaba sus chances de ir a Catar 2022 por la vía directa. Ahora, con la derrota contra Uruguay, está obligado a vencer a Paraguay en el último juego.

El gol del 1-0 de Uruguay lo hizo Giorgian De Arrascaeta. Uruguay junto a Ecuador, Argentina y Brasil son las selecciones de Conmebol que irán al Mundial por vía directa. Perú, Colombia y Chile pelearán por el cupo del repechaje.

