Con b de bicampeón, América de Cali logra la 15 en Bogotá

Foto: @AmericadeCali

Aunque parecía estar la suerte echada a favor de América de Cali por el 3-0 conseguido en Cali, Santa Fe le puso suspenso a la final de la Liga Betplay en El Campín, pero al final el esfuerzo fue inútil, los escarlatas se coronaron campeones sufriendo hasta el último minuto.

El partido comenzó con Santa Fe encima de los visitantes, que con una defensa bien parada frustraban los ataques rivales y apelaba a los contragolpes.

El gol llegó de la mejor manera posible para Santa Fe. Jeison Palacios aprovechó un rebote tras un tiro de equina y los hinchas cardenales empezaban a soñar en el minuto 40.

La esperanza creció en el minuto 45+3 cuando Fabián Sambueza logró una descolgada por la banda derecha que terminó en el 2-0. Los albirrojos estaban a un gol de forzar los penales y tenían un tiempo entero para lograrlo.

Sin embargo, América de Cali recompuso en el segundo tiempo e incluso Adrián Ramos estuvo cerca del gol con una definición en el palo y generó un par de opciones más de gol.

Los minutos finales para Santa Fe fueron al todo o nada, pero no pudieron concretar una opción. En el minuto 96 Wilmar Roldán tomó el balón para pitar el fin del partido y decretar a América de Cali como Bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

“Me pone muy contento ser el primer entrenador argentino en ser campeón en esta gran institución, pero me pone más contento como ganamos el título, jugando con los jóvenes que son muchos. Me dolió que un mismo colega me diga que no estábamos capacitados para dirigir al América de Cali, al hincha lo soporté; a los periodistas que no creyeron los aguanté, pero hoy somos campeones“, dijo el entrenador de América de Cali, Juan Cruz Real al final del juego.

América de Cali completó 15 estrellas e igualó a Millonarios, ahora está a una de alcanzar a Atlético Nacional que cuenta con 16.

