La Premier League está a punto de poner a sus futbolistas en un dilema de clubes vs selecciones. Los clubes se oponen a prestar jugadores a sus respectivas selecciones para que estén en los partidos correspondientes a la fecha FIFA. Esto aplicaría para los futbolistas portugueses, sudamericanos y algunos de países del sur de África. Colombia podría quedarse sin varias grandes figuras para los partidos de marzo contra Paraguay y Brasil.

El principal argumento se basa en la obligatoria cuarentena que deberían enfrentar los futbolistas cuando regresen al Reino Unido. El lapso va de 5 días en adelante para provenientes de Portugal, Sudamérica y del sur de África.

En el caso específico de Colombia, el permiso de viajar para jugar con la Selección le sería denegado a James Rodríguez y Yerry Mina del Everton; Dávinson Sánchez del Tottenham; Jéfferson Lerma del Bournemouth; y de pronto a Steven Alzate del Brighton & Hove Albion.

En cuanto a Paraguay, que será rival de Colombia, lo afectaría en su máxima figura que es Miguel Almirón del Newcastle; y Fabián Balbuena del West Ham United. Por Brasil no estarían Firmino y Alisson Becker del Liverpool; Allan y Richarlison del Everton; Ederson y Gabriel Jesús del Manchester City; Thiago Silva del Chelsea; y Alex Telles del Manchester United.

