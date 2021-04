Foto: @CopaColsanitas

En 2010 fue la última vez que una colombiana ganó la Copa Colsanitas en Bogotá. María Camila Osorio tenía 9 años y soñaba con participar en el circuito mientras veía a Mariana Duque ganar el que sería su único título WTA. este 11 de abril su sueño se hizo realidad.

En tres sets con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4, la cucuteña que ya se había coronado en el US Open Junior derrotó a la eslovena Tamara Zidansek.

Un momento que quedará grabado 🥺@CamiOsorioTenis y el momento donde se convirtió en campeona de la Copa Colsanitas. #CopaColsanitas | @WTA pic.twitter.com/fBrYVw33aJ — Copa Colsanitas (@CopaColsanitas_) April 11, 2021

“Esta semana ha sido de locos. Una semana de ensueño, me siento en un sueño donde no me quiero despertar… Para mí siempre fue una ilusión jugar aquí. Ahora ver que gané mi primer título WTA es algo increíble”, declaró María Camila Osorio.

Con este título Colombia logró 7 títulos WTA, 6 de ellos en la Copa Colsanitas de Bogotá. Fabiola Zuluaga ganó 4 de sus 5 títulos WTA en la Copa Colsanitas, Mariana Duque 1 y ahora María Camila Osorio, con 19 años, alza su primer título como tenista profesional.

