Colombia finalizó preparación para el Preolímpico con derrota ante Bolivia

A menos de una semana del inicio de Torneo Preolímpico que se disputará en Pereira, Armenia y Bucaramanga, la Selección Colombia cayó en juego preparatorio ante Bolivia.

Los cafeteros no fueron efectivos en las múltiples opciones de gol que generaron. Jorge Carrascal de River Plate fue el jugador más regular del compromiso. No obstante, no alcanzó para que la tricolor empatara o ganara.

El único gol del partido llegó de penal tras una falta de Gabriel Fuentes sobre Jhon García y Moisés Villarroel marcó a

El “Chino” Sandoval tuvo un mano a mano claro que no pudo concretar y al final los dirigidos por Arturo Reyes cayeron en Barranquilla ante una de las selecciones más débiles del grupo que le corresponde a Colombia.

La Selección Sub 23 debutará este 18 de enero ante Argentina en búsqueda de los dos cupos que otorgan para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.