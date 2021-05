Foto: @LucenaErnesto

Colombia se coronó campeón en las finales del Ranking Mundial Medellín 2021, en el Arco Recurvo Femenino y Masculino, además del Compuesto Femenino. Con esto el país se lleva tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. En las finales individuales de mayores disputadas el este domingo en el Diamante de Béisbol de la ciudad de Medellín.

En Arco Compuesto Femenino la pentacampeona del Copas del Mundo Sara López, se llevó la medalla de oro ante su compañera de Selección Alejandra Usquiano, quien ocupó el primer lugar en la ronda de clasificación y en la final se llevó la medalla de plata. Sara superó su registro alcanzado en la Copa del Mundo de Guatemala, tras tener todas sus flechas en el amarillo y dejar un marcador final de 146-142 “Me siento muy contenta, hace mucho no tenía estos puntajes y me alegra mucho poder hacerlo bien en mi casa”, declaró Sara López.

Maira Sepúlveda fue la campeona en Recurvo Femenino. Se llevó el oro tras alcanzar 6 puntos de set frente a los 4 puntos que logró Valentina Acosta, quien fue subcampeona.

“Sabía que era una contrincante muy fuerte, conozco las condiciones de Valentina. He disparado muchas veces con ella, me ha ganado le he ganado y en esta ocasión logré ganarle”, señaló Maira.

El tercer oro de Colombia estuvo en manos de Daniel Pineda quien luchó una competencia muy reñida con Santiago Arcila, pues luego de ganar dos sets y empatar el siguiente la medalla parecía suya, pero fue luego de dos sets más donde Pineda ratificó su victoria y Arcila se instauró Subcampeón para lucirla medalla de plata en el podio.

“La verdad, contento con el resultado. Siento que pude haberlo manejado mejor. En algunas flechas me sentí nervioso, pero se me dio el resultado”. Aseguró Pineda.

Las dos preseas de bronce de Colombia las obtuvieron Ana María Rendón en Arco Recurvo Femenino y Sebastián Arenas en Compuesto Masculino, quien ocupó el tercer puesto luego de enfrentarse a Jagdeep Singh por el bronce y vencerlo por una diferencia de dos puntos.

Quien se llevó el oro de Compuesto Masculino fue Roberto Hernández de El Salvador, tras alcanzar un marcador perfecto de 150 puntos.

El Ranking Mundial Medellín 2021 contó con 185 arqueros de 18 países del mundo.

Le puede interesar: Fernando Gaviria no brilló en Giro de Italia por accidente

*Con información de Federación de Arqueros de Colombia.