Clint Capela logra el inusual triple doble con 10 tapas

3 años tuvieron que pasar para que un jugador de la NBA pudiera lograr un triple doble con 10 tapas incluidas. El protagonista fue Clint Capela con 13 puntos, 19 rebotes, un robo, 10 tapas y 30 minutos de juego en la victoria de Atlanta Hawks 116-98 frente a Minnesota Timberwolves este viernes.

El predecesor de esta inusual marca había sido el reciente campeón Anthony Davis. Sin embargo, el la logró en 2018 cuando jugaba para Indiana Pelicans.

Desde el año 2000 solamente se ha conseguido esta marca en apenas 20 ocasiones, siendo Hakeem Olajuwon y Dikembe Mutombo los más especialistas en el ámbito de las tapas. Ahora Clint Capela vive su momento con esta actuación.

Clint Capela's career-high 10 SWATS give him the NBA's first 10-block triple double since 2018! #TrueToAtlanta@CapelaClint: 13 PTS, 19 REB, 10 BLK pic.twitter.com/2PUlXdyVeH

— NBA (@NBA) January 23, 2021