Con 12 años dedicados al desarrollo deportivo y académico del olimpismo en Colombia, Baltazar Medina cerró su ciclo al frente del Comité Olímpico Colombiano. Su coequipero, Ciro Solano, es ahora el nuevo presidente de una de las entidades deportivas con más poder en el país.

Ciro Solano fue elegido como presidente del Comité Olímpico Colombiano este miércoles 10 de marzo en el Hotel Gran Hyatt de Bogotá, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, con la Asamblea General Ordinaria Electiva 2021, que determinó el nuevo comité ejecutivo que dirigirá la entidad para el ciclo olímpico que terminará con los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hoy uno mi compromiso, mi felicidad, mi responsabilidad, mi lealtad y mi satisfacción personal, para aceptar ese honor que ustedes, señores dirigentes de las federaciones deportivas nacionales ,me han brindado, para decirles… muchas gracias, por esa confianza que han depositado en mi, para ser el timonel de este barco, que por fortuna hoy navega en aguas seguras, gracias a los capitanes que me han antecedido, especialmente a mi amigo, Baltazar Medina, lo que no significa que no haya retos, obstáculos y dificultades para superar”, expresó Ciro Solano.

Postulado por las federaciones de levantamiento de pesas, softbol, fútbol, béisbol, surf, boxeo, vela, tejo y atletismo, y sin rival para la elección, Ciro Solano se convirtió en el nuevo presidente del COC.

La junta directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ciro Solano Hurtado

Primer vicepresidente: José Luis Echeverry Azcárate

Segunda vicepresidenta: Irma Lucía Ruíz Gutiérrez

Secretaria General: Ana Edurne Camacho Corredor

Tesorero: Rafael Lloreda Currea

Vocales: Fanny Echeverry Zuluaga, Juan Luis Zapata Fuscaldo, Helmut Bellingrodt Wolff y Jorge Mauricio Vargas Carreño.

De otro lado, el Órgano de Control para el nuevo periodo, quedó establecido de la siguiente manera:

Fiscal Principal: Hélder Navarro Carriazo

Fiscal Suplente: Javier Vergara Garzón.

Por otra parte, Thomas Bach fue reelegido en el cargo de presidente del Comité Olímpico Internacional. El alemán, que está en el cargo desde 2013, seguirá al frente de la entidad hasta 2025.

*Con información del Comité Olímpico Colombiano

