Christian Eriksen volverá a representar a Dinamarca

Nueve meses después de haber caído sobre el césped por una complicación cardíaca en un partido de la última Eurocopa contra Finlandia, Christian Eriksen volvió a ser convocado por la Selección de Dinamarca.

El mediocampista que ahora juega para el Brentford fue uno de los 23 elegidos para los partidos amistosos de la fecha FIFA contra Países Bajos y Serbia los próximos 26 y 29 de marzo.

🇩🇰🚨 Christian Eriksen is back in the Danish National Team!#ForDanmark https://t.co/VQRANT2SgR pic.twitter.com/FUHduE1054

— Danish Football (@DANISHF00TBALL) March 15, 2022