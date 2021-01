“Chicho” Serna acusó a Fabra de no “tener huevos” con Boca

Foto: @mchichoserna

La eliminación de Boca Juniors a manos de Santos en la semifinal de la Copa Libertadores fue penosa. El 3-0 caló hondo y ahora hinchas y exjugadores están creando un reparto de culpas en el que Frank Fabra es uno de los protagonistas después de que fue expulsado en el partido. “Chicho” Serna, que es uno de los ídolos colombianos en el club ‘Xeneize’ no calló.

“Lo de Fabra es una irresponsabilidad muy grande, eso no es tener huevos. Huevos es lo que hacía Riquelme con la pelota, los goles de Palermo o las atajadas al ángulo de Córdoba… No creo que ningún jugador salga a la cancha a perder, pero hay actitudes que no nos gustan, que son reprochables. Son los primeros que saben que no estuvieron a la altura”, dijo “Chicho” Serna en entrevista con TyC Sports.

El exfutbolista también responsabilizó a Miguel Ángel Russo por dejar en el banco de suplentes al colombiano Edwin Cardona y aprovechó para tirarle dardos a los hinchas de River. “¿River orgulloso de que? Si quedó afuera como quedó Boca. Si el hincha de River está feliz con eso lo felicito, pero quedar afuera de todo es perder el semestre”, expresó.

Finalmente, dio consejos a Juan Román Riquelme para que mejore Boca Juniors desde la dirigencia. A Miguel Ángel Russo aún le queda la posibilidad de jugar la final de la Copa Diego Maradona contra Banfield.

