Chelsea oficializa a Cucurella

Aunque ya se conocía de manera extraoficial, Chelsea hizo oficial la vinculación de Marc Cucurella a su plantilla. El club londinense confirmó la vinculación del lateral español por medio de su cuenta de Twitter.

“Tras numerosos reportes de los medios esta semana, podemos confirmar un acuerdo con Brighton & Hove Albion para la firma de Marc Cucurella”, indicó el equipo.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022