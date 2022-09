Champions League | Los partidos de los colombianos

Este martes y miércoles iniciará la fase de grupos de la Champions League con varios partidos atractivos como Bayern Múnich vs Inter, PSG vs Juventus o Napoli vs Liverpool.

Los colombianos tendrán protagonismo clave en varios de los enfrentamientos que se llevarán a cabo. Muchos de ellos esperan ser titulares en sus respectivos partidos.

Juan Guillermo Cuadrado: El lateral de la Juventus viene de ser titular en el empate 1-1 contra la Fiorentina. Este martes se espera en la titular contra el PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. El partido será por el Grupo H.

Alfredo Morelos: Aunque no fue titular en el clásico escocés contra Celtic en el que su equipo cayó 4-0, espera tener un lugar en la visita del Rangers al Ajax en el Grupo A.

Luis Díaz: Al igual que Morelos, viene de jugar el derby contra el Everton, que culminó 0-0. Seguramente será titular en el partido que Liverpool jugará de visita al Napoli por el Grupo A.

Rafael Santos Borré: Su presente es volátil. Si bien viene de marcar gol en el 4-0 del Eintracht Frankfurt contra RB Leipzig por la Bundesliga, no se ha afianzado en la titular. Su equipo recibirá al Sporting Lisboa por el Grupo D.

Dávinson Sánchez: El defensor perdió la titular en su equipo y se espera que sea variante en el partido que Tottenham recibirá al Olympique Marsella por el Grupo D.

Luis Suárez: Desde su llegada a Francia ha sabido rendir. Es muy probable que sea titular en el partido por el Grupo D en el que Olympique Marsella visitará al Tottenham.

