Foto: realmadrid.com

Mucho estruendo ha causado la exclusiva de El Confidencial donde se liberaron audios en los que Florentino Pérez arremete contra Raúl e Íker Casillas, dos de las más grandes leyendas del Real Madrid en las últimas dos décadas.

Anuncios

Los audios son de 2006, año en el que Florentino Pérez dimitió como presidente del club en la era de los ‘Galácticos’. En el 2009 el directivo volvió a tomar las riendas del club. Después de tantos años parece que las diferencias fueron sanadas, aunque las declaraciones podrían causar daño en la medida de que tanto Raúl como Íker Casillas aún son empleados del Real Madrid. Raúl es entrenador de Real Madrid Castilla; mientras que el exportero es director de la Fundación Real Madrid.

Además de calificar como estafas a Raúl y Casillas, Florentino Pérez también habla del carácter de Íker en el que lo sentimental influía en su rendimiento y de la poca confianza que tiene en los futbolistas. A continuación los apartados más destacados.

Raúl y Casillas como estafas

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto… Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”

Casillas “perrito faldero”

“Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”

En referencia a un Superclásico en el que Real Madrid venció 4-2 a Barcelona dijo: “Te acuerdas, ¿de aquel que ganamos 4-2? Pues él, el viernes, llega tarde al entrenamiento. Tuvo la mala suerte que yo estaba allí. Venía de hablar con su novia, habían tenido una discusión… Una cosa de chiste”.

Los jugadores son egoístas

“Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”

Después de las declaraciones que se remontan a 15 años atrás, muchos han especulado sobre el tratamiento que se le ha dado a las salidas de jugadores como la del propio Casillas, Cristiano Ronaldo y últimamente la de Sergio Ramos. El Confidencial señala que con el transcurso de los días seguirá liberando más audios comprometedores de Florentino Pérez.

Le puede interesar: Sergio Ramos se mudará de Madrid a París