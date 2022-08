Casemiro da el adiós a Real Madrid entre lágrimas

Casemiro no pudo contener las lágrimas en su despedida del Real Madrid. Con un homenaje junto a Florentino Pérez -presidente del club-, sus excompañeros y su exentrenador Carlo Ancelotti, el brasileño dio su adiós.

“Continuaré celebrando los goles y los títulos del Madrid. Este club seguirá ganando porque es el más grande del mundo”, expresó el mediocampista que completó casi una década con el ‘Merengue’.

En su discurso ofrecido este lunes en la Ciudad Real Madrid, el futbolista hizo una retrospectiva de cómo llegó al club y de cómo se va ahora.

“Tengo la sensación de una inmensa felicidad y del deber cumplido. Cuando salí de Sao Paolo en enero de 2013, me dije a mi mismo que iba a dar todo por este club. Y así fue. He intentado darlo todo. Y cuando llego a casa, duermo tranquilo porque he dado todo en los entrenamientos, en los partidos y he ayudado al equipo”, expresó.

La decisión de irse del Real Madrid fue tomada por Casemiro después de que vencieran al Liverpool en la final. “Hablé con mi representante y le dije que mi ciclo aquí estaba terminando…Ahora tengo que probar en el Manchester United. Allí no he ganado nada y quiero ayudar al equipo. Quiero ayudar como ayudé en el Madrid. Estoy con toda la ilusión de afrontar este nuevo reto”, explicó.

Casemiro llega a un Manchester United con un diagnóstico delicado después de iniciar la Premier League con dos derrotas. De hecho, este lunes los ‘Red Devil’s’ juegan el clásico inglés contra Liverpool en Old Trafford.

