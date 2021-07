Carlos Ramírez, una medalla con dolor

Carlos Ramírez ganó bronce en el BMX en Tokio 2020

Hay medallas que se celebran, y otras que se gritan con el alma.

Carlos Ramírez es una atleta inteligente a la hora de correr, mide a sus rivales, calcula las posiciones y se esfuerza lo necesario, para guardar lo poco que le queda para los instantes definitivos.

Y así lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo la medalla de bronce en la competencia del BMX, la segunda en su palmarés, tras la lograda también en Rio 2016, casi con el mismo sufrimiento y dolor que la que obtuvo en la mañana de este sábado 30 de julio en Tokio (en la noche del viernes en Colombia).

Y es que Carlos se tenía bien guardada la sorpresa de esta nueva medalla para Colombia, al igual que el dolor que le produjo una caída hace menos de un mes, en una práctica rumbo a los Juegos Olímpicos.

Y ese mismo dolor lo sintió después de las tres mangas de la semifinal y la última y definitiva que le significó la medalla de bronce.

“Créanme que me dolía todo, terminé peor en las semifinales, pero en la final obviamente lo di todo y cuando llegué me tiré en las barandas porque me dolía todo, todo… pero gracias a Dios se logró, aunque hubo un momento en que lo vi muy difícil al llegar a esta carrera”, dijo Ramírez.

Por su golpe sufrido recientemente tenía un dolor y un hematoma desde la ingle hasta el pie, pero nunca le quiso decir a nadie y escondió ese dolor, pero lo que no escondió fue su astucia y s verraquera para correr.

Salió atrás y remontó algunas posiciones en el primer peralte, venía quinto y alcanzó a estar tercero, pero después, su amigo Joris Daudet, de Francia, le ganó la posición y se repitió la historia de Rio 2016. Presionó desde atrás, en busca del error de su rival y efectivamente el europeo tropezó y cayó. Carlos pasó de largo y se fue en busca de la medalla.

“No me la creo, esto es un sueño. Esperaba que él entrara cerrado a la curva, para atacarlo, pero cuando se cayó, la verdad me dolió, porque él es un gran amigo y un gran deportista. Se le fue ahí o de lo contrario hubiéramos disputado hasta la meta como en Rio”, resumió el colombiano, en un acto de verdadero espíritu olímpico.

Ya con la medalla en sus manos aterrizó de ese sueño, sueño que estuvo a poco de convertirse en pesadilla por culpa de la pandemia, especialmente cuando llegaron los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos.

“Había mucha incertidumbre y todo era muy raro. No saben los que me pasó por el cuerpo cuando se habló de cancelar los juegos por culpa de la pandemia. Después vino una preparación especial y para soñar en grande. Y aquí, la sacamos del estadio. Dejé el alma y dejé todo en la pista. Esto ya es una realidad gracias a Dios”, concluyó el doble medallista olímpico, aunque le duela…

Así terminó la prueba de BMX varones:

1. Niek Kimmann (NED), 39.053

2. Kye Whyte (GBR), 39.167

3. Carlos Ramírez (COL), 40.572

4. Sylvain Andre (FRA), 40.676

5. Alfredo Campo (ECU), 40.705

6. Romain Mahieu (FRA), 41.952

7. Joris Daudet (FREA), DNF

8. Connor Fields (USA), DNF