El ambiente entre Carlos Queiroz y James Rodríguez parece no ser el mejor. El estratega no tendría en cuenta al mediocampista para la titular de la Selección Colombia si es que no logra tener más minutos con Real Madrid.

Todo comenzó por las palabras que Javier Hernández Bonnet dio en su programa de Blu Radio: ‘Blog Deportivo’. Ahí señaló que en la reunión sostenida por Queiroz y James en Madrid hubo trato cordial pero no un acuerdo.

“James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”

El técnico estuvo acompañado de Mario Alberto Yepes -director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol- para ver el juego de Real

Madrid vs Celta de Vigo, donde el cucuteño no jugó.

“Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, afirmó el periodista.

Se acercan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2020. Colombia jugará contra Venezuela el 26 de marzo y ante Chile el 31 de marzo. El 10 de la ‘Tricolor’ aún está en vilo para la titular.