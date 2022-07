Carlos Bacca ya está en Barranquilla para concretar con Junior

Este sábado a altas horas de la noche varias personas recibieron a Carlos Bacca en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Aunque muchos lo ubican en Junior para esta temporada, el delantero dijo que no había nada finiquitado.

“Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor de mí, pero no depende solo de mí, hay muchos factores para poder llegar a Junior. Nosotros seguimos con la mente tranquila, sabiendo que podemos aportar, que sea lo que Dios quiera”, dijo Carlos Bacca a un grupo de periodistas cuando aterrizó.

Todo apunta a que el atlanticense ya tiene todo definido y también depende de qué pueda terminar de pasar con Miguel Ángel Borja y su salida del club para el exterior.

Le puede interesar: Máyer Candelo regresa al Deportivo Cali en nuevo rol

*Foto: @goleador70