Carlos Alcaraz protagoniza la mejor jugada del US Open

Carlos Alcaraz ya se instaló en las semifinales del US Open tras vencer a Jannick Sinner. Este miércoles el español protagonizó la que, hasta el momento, ha sido la mejor jugada del certamen.

Alcaraz supo emocionar el público de la cancha Arthur Ashe en New York con una genialidad. Durante el segundo set Sinner tuvo un feroz saque destinado a ser as, pero él reaccionó cruzando su raqueta por la espalda desubicando a su rival, que a duras penas pudo responder, para que Carlos rematara la jugada con un revés memorable.

WHAT A PLAY BY ALCARAZ 😱 #SCtop10 | #USOpen pic.twitter.com/MryGxBe4K4

Carlos Alcaraz, que es número 3 del mundo, venció al italiano Jannick Sinner -numero 11 del ATP- con parciales de 6-3, (7) 6-7 (9), (0) 6-7 (7), 7-5 y 6-3 en un partidazo de inicio a fin.

CARLOS ALCARAZ WINS ONE OF THE MOST INCREDIBLE MATCHES IN TENNIS HISTORY pic.twitter.com/Cfql1pCwJ4

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022