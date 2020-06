Camilo Villegas habla de su dura lucha con la enfermedad de su hija Mía

Este jueves Camilo Villegas rompió el silencio sobre lo duro que ha sido luchar con la enfermedad de Mía, su hija de 2 años. El golfista colombiano dio declaraciones en una rueda de prensa previa al Korn Ferry Tour Challenge en TPC Sawgrass.

“Ha sido muy duro verla sufrir. Ella sigue luchando y nos inspira a seguir adelante. Por eso estoy acá listo para volver a jugar golf… Así como he tenido la fortuna de volver a jugar golf, sé que festejaremos cuando ella esté totalmente recuperada… Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón”, señaló Camilo Villegas.

"I was like, 'How can you cry and play?'

"But she wanted to play."

