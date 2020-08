Este lunes se corrió la etapa 3 del Tour de Francia. La carrera tuvo un desenlace emocionante en la que triunfó el australiano Caleb Ewan del Lotto Soudal en un esprint memorable donde le sacó el primer puesto a Sam Bennett del Deceunick Quick-Step en el último suspiro.

Jérôme Cousin del Total Direct Energie fue el autor del primer ataque desde muy temprano y estuvo escapado por 182 kilómetros, pero a 16 kilómetros de llegada fue tomado por el lote a pesar de haber tenido una diferencia máxima de 4 minutos.

Finalmente, en la llegada hubo un duelo de velocistas en el que Caleb Ewan -como buen embalador que es- sacó ventaja y ganó la etapa. En la general no hubo cambio significativo y Julian Alaphilippe Deceunick Quick-Step continúa con el maillot amarillo.

