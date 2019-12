Tomadas de internet

En el mundo casi todas las actividades deportivas se suspenden por lo menos mientras pasan las fiestas de Navidad. Sin embargo, hay dos acontecimientos deportivos que tienen su mayor atractivo en estas fechas, el ‘Boxing Day’ en la Premier League y el ‘Christmas Day’ en la NBA.

Boxing Day

El ‘Boxing Day’ es una celebración muy conocida en el Reino Unido y se da el 26 de diciembre, exactamente un día después de Nochebuena. Este día coincide con el día de San Esteban, que es celebrado en dichas zonas europeas.

La tradición se da porque el fin de semana siguiente a Navidad, los comerciantes solían entregar cajas con dinero o regalos a sus trabajadores como forma de agradecimiento. Con el tiempo, esta tradición se celebró el 26 de diciembre que es el día de San Esteban para celebrarlo.

En el fútbol, la tradición dictaba que el 26 de diciembre, todos los equipos iban a jugar ese día contra el rival más acérrimo que tuvieran en la Liga, pero eso fue cambiando, aunque se sigue jugando partidos oficiales en esta fecha.

El partido más llamativo este 26 de diciembre será entre

Christmas day

Liverpool y Leicester City, que están en la parte alta de la tabla de posiciones en la Premier League. Todos los partidos de la fecha 19 en Inglaterra se jugarán este jueves 26 de diciembre como lo indica la tradición.

Esta tradición en la NBA, diferente al ‘Boxing day’ en el Reino Unido, se da más por temas comerciales. La liga más importante de baloncesto en el mundo lleva haciendo estos juegos del ‘Christmas day’ los 26 de diciembre desde 1947.

En ellos, los cruces se dan entre los equipos que más rivalidades puedan llegar a tener en la liga. A veces es relativo, porque en sí depende más de los jugadores que tengan los equipos que de las mismas franquicias.

Entre los juegos que se disputarán este jueves están los choques de Miami Raptors vs Boston Celtics; Golden State Warriors vs Houston Rockets; Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks y el más atractivo entre Los Ángeles Lakers vs Los Ángeles Clippers.