Atlético de Madrid decidió fichar al “Tren” Valencia en vez de Ronaldo

Después de romperla en Independiente Santa Fe y de hacer un buen papel en el Bayern Múnich, Adolfo “Tren” Valencia fue fichado por Atlético de Madrid en 1994. Sin embargo, hoy un audio revela que el equipo español decidió ficharlo a él en lugar del “Fenómeno” Ronaldo.

“Ronaldo estaba comprado. Vi un ‘pibe’ de 16 años en Brasil, Ronaldo y dije ‘este se sale’… le ofrecí al Cruzeiro, 400 millones por el 50% del pase. Me dijeron que sí, que preferían 400 millones por el 50% a lo que ofrecía el PSV para llevárselo definitivo… Entonces llamo a Jesús Gil (presidente del club) y me dice que sí. Pero llamó a Miguel Ángel y me dijo que no. Y bueno, terminó comprando al ‘Tren’ Valencia”, dijo en el podcast Maneras de vivir Rubén Cano, secretario técnico del club en ese momento.

Finalmente, Valencia terminó su paso sin pena ni gloria por el “Colchonero”. Solamente marcó 7 goles en 24 juegos y esa misma temporada salió del club. Después señaló que hubo un fuerte racismo hacia él que hostilizó el ambiente.

Por otra parte, Ronaldo fue al PSV donde logró una temporada brillante y pasó por Barcelona, Inter, Real Madrid y AC Milán dejando una huella imborrable en el fútbol mundial.

