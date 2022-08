Astana se retracta con Miguel Ángel “Supermán” López

El Astana reintegró a Miguel Ángel “Supermán” López en el ciclo de preparación para La Vuelta a España. El equipo había suspendido al ciclista colombiano luego de que la Guardia Civil de España lo involucrara en un caso por tráfico ilegal de medicinas en el denominado ‘Caso Maynar‘.

“Astana fue informado de que no estaba en posición de continuar la suspensión o privar al ciclista de sus derechos contractuales. Miguel Ángel López es provisionalmente reintegrado como parte del Astana y regresará al plan ce carrera previamente acordado”, señaló el Astana en un comunicado.

Based on the information received, Astana Qazaqstan Team was advised that in the absence of any finding by either the Spanish authorities or the UCI, it was not in a position to continue the suspension.

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) August 1, 2022