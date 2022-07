Así sería el acuerdo de Jules Koundé, FC Barcelona y Sevilla

Es casi un hecho que Jules Koundé va a ser nuevo futbolista del FC Barcelona la próxima temporada. El francés llegaría procedente del Sevilla, club que no lo incluyó en su pretemporada.

Después de estar a punto de cerrar un acuerdo con el Chelsea de Inglaterra, el Barça se metió en medio del negocio. El primer rumor era que la diferencia del negocio era que mientras los ingleses pagaban en cuotas, los españoles lo hacían de contado.

Según informó este jueves Fabrizio Romano -periodista especializado en el mercado de fichajes- Jules Koundé firmaría pronto el traspaso por 50 millones de euros más bonificaciones. Sería cuestión de horas para que se haga oficial.

El periodista añadió que el defensor proveniente del Sevilla tiene un acuerdo verbal desde el último fin de semana. Además, el entrenador Xavi Hernández fue la clave para que el futbolista se decidiera por los culés.

Barcelona have contracts ready to complete Jules Koundé deal with Sevilla in the next hours. Fixed fee will be around €50m plus add-ons. No doubts or issues, just matter of time – here we go confirmed. 🚨🔵🔴 #FCB

Koundé left Sevilla’s camp in Lagos, @gerardromero reported. pic.twitter.com/s9beiIZOLy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022