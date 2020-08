Foto: @SevillaFC

El pasado miércoles se disputaron la primera tanda de los octavos de final de la UEFA Europa League. Para el jueves se iban a disputar los partidos restante. Ya quedaron listos los cruces, que se jugarán entre el lunes y el martes de la semana entrante.

Los resultados de los partidos terminaron de la siguiente manera: Sevilla 2-0 Roma; Bayer Leverkusen (4) 1-0 (1) Rangers; Wolverhampton (2) 1-0 (1) Olympiacos; y Basel (4) 1-0 (0) Eintracht Frankfurt.

Así las cosas, los clasificados para los cuartos de final de la UEFA Europa League fueron Basel, Bayer Leverkusen, Wolverhampton y Sevilla.

Anuncios

Le puede interesar: Arsenal vuelve a ser amo y señor de la FA Cup

Los cruces para los cuartos de final quedaron configurados de la siguiente forma: Inter vs Bayer Leverkusen, Manchester United vs FC Copenhague, Wolverhampton vs Sevilla y Shakhtar Donetsk vs Basel.