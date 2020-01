Así le ha ido a Colombia en Torneos de Fútbol Preolímpico

Tomada de bestiariodelbalon.com

Desde el 2004 se dejaron de hacer Torneo de Fútbol Preolímpico y hasta esa edición se habían disputado en 12 ocasiones de las cuales en 4 clasificó la Selección Colombia.

Como dato estadístico, en las 4 veces donde Colombia clasificó a este certamen, tres veces lo hizo siendo local y siempre siendo subcampeón. Acá hacemos el recuento.

1968

Esta selección estuvo comandada por Otoniel Quintana y Eduardo Retat, ganó su grupo de manera solvente y junto a Uruguay avanzaron a la segunda fase. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades sede.

Allí con un juego ganado (4-2 vs Paraguay), uno empatado (3-3 vs Uruguay) y uno perdido (0-3 vs Brasil), quedó segunda con 4 puntos, los mismo de Brasil que fue campeón por diferencia de gol. Ambas clasificaron a México 1968.

1972

De nuevo en Colombia y solamente sin Barranquilla como una de las sedes, los cafeteros volvieron a clasificar a los Juegos Olímpicos. En esta oportunidad los de Múnich 1972, siendo subcampeón detrás de Brasil.

La tricolor clasificó segunda de su grupo detrás de Perú con 6 puntos y en la fase final de manera insólita empatando sus tres partidos.

1980

Cali, Pereira, Bogotá y Barranquilla fueron las ciudades que oficiaron como sede de esta edición del Preolímpico. Colombia clasificó segunda detrás de Argentina con 7 puntos producto de 3

victorias, 2 empates y 1 derrota.

El formato para dicho año cambió. Ya no era con fase previa si no que se jugaba el todos contra todos y los dos mejores clasificaron a los Juegos Olímpicos de Moscú.

1992

Hasta el momento ha sido el primer y único certamen de Perolímpico en el que Colombia clasificó sin ser sede. Lo hizo en Paraguay, que a la postre fue el campeón.

En la fase previa Colombia clasificó primero con 10 puntos venciendo a Brasil, Venezuela y Perú, y empatando con Paraguay. En la fase final quedó segundo con 4 puntos luego de vencer a Uruguay (3-0), empatar con Ecuador (1-1) y perder contra Paraguay (0-1).

1960, 1984, 1996, 2000 y 2004 han sido las ocasiones en las que Colombia no pudo ni siquiera estar entre los 4 mejores. En 1964, 1976 y 1987, pese a pasar a segunda fase, quedó en el cuarto lugar.

Ahora intentará no romper la racha de clasificar siendo local en un grupo que comparte con Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina.