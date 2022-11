Arabia Saudita celebra con festivo la hazaña a Argentina

Arabia Saudita hizo historia en Catar 2022 tras su victoria 2-1 contra Argentina. Com motivo de ello, el jerarca Saud Bin Salman decretó día festivo en todo el país para celebrar.

El príncipe estuvo con su comitiva viendo el partido y compartió una serie de fotografías celebrando los goles. “Arabia Saudí decreta festivo después de la historia victoria en la Copa del Mundo”, señaló la prensa saudí.

La euforia colmó los hogares y calles saudíes, que no podían creer cómo su selección derrotó con autoridad a uno de los favoritos al título como lo son la ‘Albiceleste’.

Varios vídeos se han viralizado celebrando los goles y el pintado final del partido histórico para los asiáticos, que lideran el Grupo C parcialmente. A continuación dejamos algunas celebraciones.

Look at these scenes in the Saudia Arabia dressing room! 👏

These celebrations might go on for an hour or two… 🤣 pic.twitter.com/Gi6l4R8hta

— ITV Football (@itvfootball) November 22, 2022