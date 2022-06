Antonio Rüdiger: “Lo daré todo por este club”

Este martes Real Madrid hizo la presentación oficial de Antonio Rüdiger como nuevo jugador. El defensor ex Chelsea agradeció a su familia y a Florentino Pérez por fijarse en él.

“Es un día muy especial para mi familia y para mí. Me gustaría dar la gracias a mis padres porque sin ellos no podría estar aquí. Siempre me han apoyado y eso ha sido muy importante a lo largo de mi vida. También quiero agradecer al presidente por darme la oportunidad de jugar en este gran club. Os puedo prometer que lo daré todo por este club y para ganar todos los títulos posibles. ¡Hala Madrid y nada más!”, señaló el defensor alemán.

Antonio Rüdiger firmó un contrato por 4 temporadas y llegó al Real Madrid como agente libre. Después de la firma del contrato, al futbolista le entregaron un reloj, una réplica del Santiago Bernabéu y su camiseta con el dorsal número 22.

El alemán de 29 años llega tras ser campeón de la Champions League y del Mundial de Clubes en el Chelsea y siendo el líder de la zaga de la defensa de la Selección de Alemania.

Le puede interesar: La impresionante hegemonía del Real Madrid en la Champions League

*Foto: realmadrid.com (Víctor Carretero)