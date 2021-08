Anthony Zambrano, de bicitaxista a subcampeón olímpico

Foto: @JuegosOlimpicos

Colombia se hinchó de orgullo este jueves con la medalla de plata conseguida por Anthony Zambrano en la prueba final de los 400 m planos masculino. El oriundo de Maicao, La Guajira estará en el podio luego de terminar segundo.

La carrera fue emocionante de principio a fin. Como se esperaba, Anthony Zambrano logró lo mejor de sí para los últimos 100 metros con una remontada notable, que le alcanzó para meterse segundo (44,08 segundos) detrás del bahameño Steven Gardiner (43,85 segundos) y delante de Kirani James (44,19 segundos) de Granada, que se llevó el bronce.

“Estuve a punto de dejar esto de los Juegos, tuve muchas lesiones, un año afuera de mi país, fuera de mi madre. Pero lo ganamos, por mi madre. Tuve un dolor fuerte en mi cuádriceps, pero mi entrenador me dijo que fuera y corriera. Cumplimos el objetivo y darle una medalla a mi país porque tenemos pocas medallas”, dijo el colombiano a Caracol Sports apenas acabó la carrera.

Para llegar a podio mundial y podio olímpico, Anthony Zambrano tuvo que atravesar por un proceso complejo. Es hijo único de una madre soltera cabeza de hogar, no conoce a su padre porque la violencia en el país se lo arrebató y desde adolescente ha sabido arreglárselas para ayudar a su madre con los gastos en el hogar.

“Nosotros vivíamos en un barrio de Soledad. Mi mamá no tenía para comprarme esas cosas que yo quería. Allí, un vecino me dijo si quería manejar un bicitaxi, y le dije que sí. Me hacía más o menos 40.000 pesos diarios, y así fue como me compré unos zapatos para el colegio. Yo creo que esta práctica me sirvió para el atletismo, porque desarrollé mucha fuerza en las piernas”, dijo hace unos años a El Tiempo.

Cuando estuvo en Río 2016 con 18 años, Anthony Zambrano era un diamante en bruto sin ser aún explotado, ahora es una realidad para Colombia, que suma su segunda medalla olímpica en esta prueba después de la alcanzada por Ximena Restrepo en Barcelona 1992. En esa ocasión la colombiana obtuvo la de bronce.

