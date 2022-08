Ancelotti confirma que Casemiro quiere irse

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que la “voluntad” de Casemiro es salir del club y que “no hay manera de volver atrás” porque quiere “probar un nuevo desafío”, aunque aseguró que tienen “recambios” y que “los planes” del equipo no cambian.

“Lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende y, por lo que ha hecho en este club, tenemos que respetar su deseo. Hay negociaciones, no hay nada oficial, pero su voluntad es de salir. Si sale y encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo”, declaró en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Celta de Vigo.

En este sentido, afirmó que la decisión del centrocampista brasileño es firme. “Escuchando su voluntad creo que no hay manera de volver atrás. No sé lo que va a pasar, pero si no se queda el agradecimiento es grande, porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, apuntó.

Sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, el técnico italiano aseguró que son “cosas personales”. “Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo así cuando era entrenador del Milan, que te encuentras bien pero quieres probar algo nuevo; era un club que era como una familia, pero quería probar una nueva experiencia en una nueva liga. Es algo personal, lo entiendo perfectamente”, confesó.

A pesar de la posible marcha de Casemiro, “los planes del Real Madrid no cambian”. “Los planes son luchar y competir en todas las competiciones. Lo haremos bien con o sin Casemiro”, dijo.

“Si Casemiro sale, tenemos seis medios: Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Camavinga y Ceballos. Seis son suficientes para manejar todas las temporada, son muy buenos”, insistió, confirmando que “si sigue la negociación, no va” a Vigo.

*Foto: realmadrid.com