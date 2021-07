Amaranto Perea cree que Junior recibió demasiado castigo

Foto: @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla hizo su debut en esta nueva temporada en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Lo hizo ante Libertad de Paraguay y cayó 3-4 en un partido que fue frenético y lleno de errores defensivos para los colombianos. Al finalizar el partido Amaranto Perea expresó que no le pareció justo el resultado en términos generales.

Errores defensivos

“Quizá uno entra en imprecisiones. La sensación de como marcamos creo que fueron muy buenas. Después con los goles de ellos, eran situaciones que habíamos trabajado mucho. Sabíamos que eran peligrosos en esas transiciones y llegan los goles de ellos con muchísima facilidad”

Recibir 4 goles de local

“Es una noche dura, una noche inexplicable porque marcar 3 y que te marquen 4 hay mucho que revisar. Desgraciadamente iniciamos con pie izquierdo, pero tenemos que revisar para saber cómo corregimos. Es demasiado castigo recibir 4 goles. Me parece que el primer tiempo nuestro fue bueno. Hablar de merecimientos en estos momentos es difícil y para nosotros es duro y exagerado”

“Queda uno con bronca, con mucha rabia y tristeza porque no es fácil anotarle tres goles a un rival como Libertad. Sentimos que perdemos más por cosas nuestras, sin dejar de darle valor a lo que hizo el rival, que aprovechó cada fallo y fue certero. Se nos escapa un partido que, pienso, pudo haber dejado otro resultado más justo”

Partido de vuelta en Paraguay

“Podemos ir a ganar a Paraguay perfectamente, pero no es fácil porque la ventaja no la tenemos. No obstante, pensamos que vamos a sacar el orgullo y el trabajo ofensivo que hemos hecho. Si lo repetimos, creo que tenemos posibilidades. Miraremos como minimizar los errores defensivos que hemos cometido para tener muchas más posibilidades de ir a ganar”.

El partido será el próximo miércoles 21 de julio y Junior está obligado a ganar por una diferencia mayor a dos goles si piensa en clasificar a los cuartos de final.

